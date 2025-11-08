خبير سياسي يكشف استراتيجية مصر في الاتصالات الدولية حول غزة والسودان

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن أن الحوارات المكثفة التي تجريها مصر مع روسيا والاتحاد الأوروبي تمثل جزءًا من استراتيجية دبلوماسية نشطة.

خلال مداخلته عبر برنامج "اليوم" على قناة dmc، أكد فهمي، أن هذه الجهود التي تقودها الخارجية المصرية تركز على الملفات الإقليمية الملحة وعلى رأسها الأزمة السودانية ومستقبل قطاع غزة، تمهيدًا للمؤتمر الدولي الهام الذي ستستضيفه القاهرة نهاية الشهر الجاري لإعادة إعمار القطاع.

وقال فهمي، إن حرص القاهرة على فتح قنوات اتصال مع جميع القوى الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة وروسيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ليس مبادرات عابرة.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق أكبر قدر من تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية الحساسة، مما يعزز دور مصر كوسيط ولاعب رئيسي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن ملف السودان يحظى باهتمام بالغ في هذه المشاورات، خاصة في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السودانية.

وتابع أن هناك طرحًا أمريكيًا ناشطًا قد ينتج عنه مبادرة جديدة ضمن إطار "الرباعية"، التي تُعد مصر عضوًا أساسيًا فيها، مما يضع القضية السودانية في بؤرة النقاش الدولي.