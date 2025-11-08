قال الدكتور ياسر عبدالعزيز أستاذ الإعلام إن معدلات الثقة في الذكاء الاصطناعي من قبل الجماهير ارتفعت خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عبدالعزيز خلال كلمته بجلسة الصحافة في عصر الذكاء الحر أن معدلات ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي بمصر ضعف ثقة الجمهور الأمريكي الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالمجال ورفع وعي المجتمع.

وأشار أستاذ الإعلام، إلى أن أكبر ثقة جماهيرية يحظى بها الذكاء الاصطناعي ترتكز في دول الهند ونيجيريا ومصر.

وفي وقت سابق أكدت إدارة منتدى مصر للإعلام أن نسخة هذا العام استثنائية من حيث حجم المشاركة ونوعية الحوارات، إذ تجمع نخبة من أبرز القيادات الإعلامية وصناع القرار في مصر والمنطقة والعالم لمناقشة مستقبل الإعلام في ظل التحولات التقنية والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.

وأوضحت الإدارة أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة أصبحت قوة محركة تعيد صياغة مستقبل الإعلام، ما يستلزم من المؤسسات الإعلامية إعادة هيكلة أدواتها وأساليبها لضمان البقاء والتأثير حتى عام 2030 وما بعده.

تعاون محلي ودولي واسع لدعم المنتدى

يعقد منتدى مصر للإعلام 2025 بالتعاون مع شركاء مصريين وإقليميين ودوليين، على أن يتم الإعلان عن أسمائهم تباعًا خلال فعاليات المنتدى، ليشكل منصة حوارية تجمع بين الخبرة المحلية والإقليمية.