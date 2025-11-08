مسؤول إعلامي دولي: الذكاء الاصطناعي من أهم وسائل إيصال الرسالة للجمهور

15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل قبل افتتاحه غدًا

كتب- عمرو صالح:

قال فوتر فان تونجرين، الرئيس التنفيذي لـ"RNTC Media"، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم وسائل الإعلام التي يجب أن يستخدمها الصحفي في إيصال رسالته للجمهور.

جاء ذلك خلال كلمته في أولى جلسات منتدى مصر للإعلام 2025 الذي ينطلق في نسخته الثالثة، تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

وأضاف "تو نجرين"، أن مؤسسة لـ"RNTC Media" تعمل بشكل مستمر على تدريب صحفييها على استخدم الذكاء الاصطناعي حتى نتجنب الوقوع في أي أخطاء أو الانسياق خلف أي محتوى مزيف ومضلل.

ووجه "تو نجرين"، دعوته للصحفيين بضرورة التدريب والتعلم على استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد الأساليب الرائدة بمجال الإعلام في ظل سيطرة التكنولوجيا عملية إيصال الرسالة الإعلامية.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟