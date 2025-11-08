كتب- محمد نصار:

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، والتي تُعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة.

ومن المقرر، بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع في المرحلة الأولى منه بقطاع أكتوبر، بجانب التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من المعرض الأحد 9 نوفمبر 2025.

ووفقًا لبيان وزارة النقل، يأتي تنظيم المعرض والمؤتمر في إطار التأكيد على أن الصناعة والنقل ركيزتان أساسيتان لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي متكامل.

ويُبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط والاستراتيجيات، ومنها دعم التصدير، واستعراض التقنيات الحديثة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، وتعزيز الترابط بين مصنّعي المكونات والمنتجات النهائية.

كما يتناول توفير الأراضي الصناعية وترفيقها، والربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير، إلى جانب منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي أطلقتها وزارة الصناعة لتتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بجميع المحافظات، والحصول على الرخص والتصاريح إلكترونيًا.

ويضم المؤتمر معرضًا خارجيًا لوسائل النقل المختلفة والحديثة ونماذج توطين الصناعات المرتبطة بها، لعرض ما تحقق من إنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

كما سيشهد الحدث إقامة معرضٍ سلبيٍّ للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلي، بما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.

ويمثل المعرض ملتقى متميزًا للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفقًا للمواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بقطاعات النقل ووزارات الدولة المعنية.

ويستهدف المعرض أيضًا إبراز ما أنجزته الدولة في مشروعات النقل الذكي والمستدام، وربط وسائل النقل المختلفة بشبكة لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتُرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة.

