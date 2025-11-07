تحذير من الشبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

السبكي : أكثر من 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي منذ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 8 نوفمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وشبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق وشمال الصعيد ووسط سيناء تكون كثيفة على بعض الطرق.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.

