هل الكوابيس والأحلام المزعجة عقاب من الله؟.. الإفتاء توضح

أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأحلام المزعجة لا تعني نقصًا في العبادة مهما كثرت.

وقال اليداك، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، إن الرؤى تتأثر بضغوط العمل والحياة اليومية والمشكلات النفسية والجسدية، مشيرًا إلى أن الإنسان يعيش في بيئة مليئة بالتوتر قد تُترجم إلى كوابيس ليلية.

وأضاف أن حصر سبب الكوابيس في الصلاة أو الدعاء خطأ شائع، مشيرًا إلى أن السائل يجب أن يراجع نمط حياته بالكامل، موضحًا أن تقليل الضغوط اليومية واستشارة طبيب نفسي أو جسدي إذا لزم الأمر هو الطريق الصحيح.

وتابع اليداك أن الله لا يُعاقب العابد بكابوس، مؤكدًا أن الاستعانة بالله مع الأخذ بالأسباب الدنيوية يفتح باب السلامة، مشددًا على أن الشفاء من الكوابيس يبدأ بمعالجة الجذور لا بزيادة النوافل فقط.

وأكد أن الراحة النفسية جزء من الدين، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية والتعوذ عند الاستيقاظ من كابوس، موضحًا أن هذا يُكمل مع العلاج الطبي إذا استمر الاضطراب.