شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه ضمن حرص الوزارة على الشفافية، وتأكيدًا لما ورد في بياناتها السابقة بشأن تناول المعلومات المتعلقة بالموقف المائي للدولة، تُواصل الوزارة إطلاع المواطنين على الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة المائية المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وضمان إدارتها بكفاءة عالية في جميع الظروف.

بعد الزحام الشديد.. السياحة تطلق نظامًا جديدًا لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، الجمعة، إنه في ضوء الإقبال الكبير من الزائرين على المتحف المصري الكبير ووصول أعداد الزيارة اليوم، الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، إلى أكثر من السعة التشغيلية الكاملة المقررة للمتحف، مما استدعى إيقاف بيع التذاكر لليوم، قررت اداره المتحف، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة ليوم غد السبت 8 نوفمبر، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط.

أشرف مقام.. لماذا لم يصعد وزير الأوقاف المنبر لإلقاء خطبة الجمعة بعد المنصب؟

قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إنه وقف على المنبر سنوات طويلة وألقى العديد من الخطب قبل أن يتولى منصبه في يوليو 2024.

إجراءات للحفاظ على أمان السد العالي.. بيان من "الري" بشأن الطوارئ المائية المحتملة

لماذا أغلق المتحف المصري الكبير باب حجز التذاكر اليوم؟

يبحث عدد كبير من المواطنين والسائحين المهتمين بزيارة المتحف المصري الكبير، خاصة في العطلات، عن أسباب وقف إدارة المتحف المصري الكبير حجز التذاكر اليوم.

من ميلانو إلى المنامة وأثينا.. المصريون بالخارج يشاركون في انتخابات البرلمان 2025

شهدت مقار التصويت في عدد من الدول، من بينها ميلانو بإيطاليا والبحرين واليونان (أثينا)، توافدًا متزايدًا من أبناء الجاليات المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وسط أجواء مفعمة بالحماس والانتماء الوطني.

الحج 2026.. الاشتراطات الصحية وضوابط التطعيمات قبل السفر

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تفاصيل القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات الحج لموسم 1447هـ.

المصريون في لبنان يواصلون المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

واصل أبناء الجالية المصرية في لبنان الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل مقر السفارة المصرية في بيروت، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم وحضور ملحوظ منذ الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت للمصريين بالخارج.

وزير الأوقاف السابق يشيد بتصدي "الداخلية" للخروج عن الآداب العامة

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عضو مجمع البحوث، بجهود وزارة الداخلية في التصدي لناشري الفيديوهات الخادشة للحياء.

توفير وسائل نقل جماعي لرواد وزائري الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع للوزارة لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد وزائري الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025" تحت شعار ” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” و المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر.

الرواتب مجزية.. بيان من العمل بشأن وظائف بالبوسنة والهرسك

واصلت وزارة العمل تنفيذ الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين للعمل في مجال البناء بدولة البوسنة والهرسك.

طقس 5 أيام مقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة صباحية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، خلال الفترة من السبت 08 نوفمبر 2025 إلى الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

