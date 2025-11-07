إعلان

بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفرالشيخ

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:32 ص 07/11/2025

خطبة الجمعة - ارشيفية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بكفرالشيخ.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "إدمان الأطفال السوشيال ميديا".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

شعائر صلاة الجمعة مسجد إبراهيم الدسوقي صلاة الجمعة

