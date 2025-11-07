القانون يُجرم رشوة الناخبين.. عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، في مادته رقم (65) عقوبة صارمة لكل من يحاول التأثير على إرادة الناخبين بالرشوة.

وقد نص القانون في هذه المادة على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويشمل ذلك كل من: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف

سد النهضة يحتجز 95% من طمي النيل.. كيف يؤثر ذلك على القطاع الزراعي بدول المصب؟

كيف سيحدث المتحف المصري الكبير نقلة عالمية في السياحة الثقافية؟