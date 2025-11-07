تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح أولى لجان التصويت بسفارة مصر في دولة نيوزيلندا، إيذانًا ببدء اليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج.

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لم يتم رصد أي خروقات للدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، منذ بدء سريان الصمت الانتخابي.

وفي تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، خلال متابعته لغرفة العمليات المركزية، قال البنداري: "في اللجان المنتشرة بالمحافظات الـ14 محل الجولة الأولى، لم ترصد أي لجنة من لجان الرصد أي خروقات للدعاية الانتخابية اليوم".

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يوجد برنامج للتحصينات الوقائية بصفة دورية 4 مرات في العام.

وأضاف "الصياد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة mbc مصر، اليوم، أن مصر أنتجت الأمصال والتحصينات المضادة للحمى القلاعية في مصر، ويتم تحصين الماشية بها بصفة دورية.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع علم الروم القطري سيبدأ تنفيذه فعليًا خلال أشهر قليلة.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن إجراءات تسليم الأرض واعتماد المخطط النهائي ستتم قريبًا، مشيرًا إلى أن شركة الديار القطرية ستعتمد على كبرى شركات التصميم العالمية لضمان تنفيذ بمعايير غير مسبوقة.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع علم الروم بالشراكة مع شركة الديار القطرية يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن الصفقة ستقدم مشروعات عمرانية متكاملة تشمل جميع الخدمات، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي والتوقيع.

