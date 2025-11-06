قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم فتح أولى لجان التصويت بسفارة مصر في دولة نيوزيلندا، إيذانًا ببدء اليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج.

وأوضح "بنداري"، خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، أن عملية التصويت تجرى في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة حول العالم، بعد أن تمت إضافة لجنتين جديدتين في دولة العراق لتيسير مشاركة المصريين هناك في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن نيوزيلندا تعد أول دولة يبدأ فيها التصويت، حيث تفتح لجنتها أبوابها في التاسعة صباحًا من يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، أي في العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، نظرًا لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة، بينما تُعد لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تفتح أبوابها للتصويت.

وتبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، للمصريين في الخارج الجمعة الموافق السابع من نوفمبر الجاري، والذي يوافق مساء اليوم الخميس في بعض الدول.

وتنطلق انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين في الخارج على مدار يومي الجمعة 7 والسبت 8 نوفمبر 2025.

بينما تُجرى الانتخابات في مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

يعقب ذلك استئناف الدعاية الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بهذه المرحلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وبحد أقصى 20 نوفمبر.

فيما تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.