متحدث الوزراء يكشف موعد بدء تنفيذ مشروع علم الروم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع علم الروم القطري سيبدأ تنفيذه فعليًا خلال أشهر قليلة.

وقال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن إجراءات تسليم الأرض واعتماد المخطط النهائي ستتم قريبًا، مشيرًا إلى أن شركة الديار القطرية ستعتمد على كبرى شركات التصميم العالمية لضمان تنفيذ بمعايير غير مسبوقة.

وأضاف أن المشروع لن يكتفي بالفنادق الفاخرة فقط، مشيرًا إلى أن عشرات الفنادق ستحمل علامات تجارية دولية شهيرة، مؤكدًا أن الهدف تحويل علم الروم إلى وجهة تعمل 365 يومًا بمستوى يفوق أفخم المدن السياحية في العالم.

وتابع: مشروع علم الروم سيصبح مدينة متكاملة، يضم مقار شرطة ونيابة ومحاكم، مشددًا على أن رئيس الوزراء وجه بتوفير جميع الخدمات الحكومية داخل المشروع تمامًا كما حدث في رأس الحكمة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروع سيشتمل على مستشفيات ومدارس وجامعات حديثة، مشيرًا إلى أن وجود أجهزة الدولة داخل المدينة يضمن استدامتها وجذب الملايين سنويًا.

