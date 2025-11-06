متحدث الوزراء: "علم الروم" نقلة عمرانية لاستيعاب 17 مليون نسمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع علم الروم بالشراكة مع شركة الديار القطرية يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أن الصفقة ستقدم مشروعات عمرانية متكاملة تشمل جميع الخدمات، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي والتوقيع.

وأوضح أن الهدف الاستراتيجي من المشروع يتجاوز الجانب السياحي ليشمل إنشاء مجتمع عمراني دائم، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لإنشاء مجتمع عمراني دائم طوال العام.

وتابع المستشار محمد الحمصاني: المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لاستيعاب الكثافة السكانية في منطقة الساحل الشمالي، والخطة تستهدف الوصول إلى 17 مليون نسمة يتم جذبهم إلى هذه المنطقة.

وكشف "الحمصاني"، الجانب السياحي للمشروع، موضحًا أنه سيضيف 4500 غرفة فندقية سواء كانت فنادق أو شقق فندقية.

وأضاف أن هذه الإضافة ستساهم في استيعاب الكثافة المطلوبة من السياح والزائرين، وتلبي الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية في الساحل الشمالي.

