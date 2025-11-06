مصر للطيران توضح أسباب تأخر رحلتها القادمة من المدينة المنورة

القاهرة (أ ش أ)

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانًا مساء الخميس، في ضوء ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر رحلة الشركة رقم MS676 القادمة من المدينة المنورة إلى القاهرة بتاريخ 6 نوفمبر 2025.

وأكدت الشركة، في البيان، بصفتها الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف "ستار" العالمي، التزامها التام بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وجودة الخدمة وفقًا للمعايير الدولية.

وأشارت إلى أن تأخر الرحلة جاء نتيجة عطل فني طارئ تم اكتشافه أثناء مرحلة الاستعداد للإقلاع من مطار المدينة المنورة، وهو ما استدعى تأجيل الإقلاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتأكد من جاهزية الطائرة الفنية وسلامتها الكاملة.

وأضافت أنه فور الإخطار بالعطل، جرى التنسيق الفوري مع سلطات مطار المدينة المنورة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، حيث تم إنزال الركاب إلى صالة السفر وتقديم الوجبات والمشروبات المناسبة لهم، إلى جانب تخصيص استراحات لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء تحالف "ستار" العالمي، مع الإعلان بشكل متكرر عن حالة الرحلة وسبب التأخير بشفافية تامة.

وأكدت مصر للطيران أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة في الساعة 06:05 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتم تجهيز الطائرة للإقلاع في الساعة 06:50، قبل أن تغادر الرحلة المطار في تمام الساعة 07:30 صباحًا متجهة إلى القاهرة، بإجمالي تأخير بلغ نحو خمس ساعات نتيجة ظروف فنية بحتة خارجة عن إرادة الشركة، تمت معالجتها وفقًا للإجراءات الدولية المعتمدة لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة.

وأوضحت أن مدير محطة مصر للطيران بالمدينة المنورة وفريق العمل المعني تابعوا الموقف ميدانيًا لحظة بلحظة، وحرصوا على تقديم الدعم الكامل للركاب طوال فترة الانتظار، مع تزويدهم بالمعلومات أولًا بأول حتى إقلاع الطائرة بسلام.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن سلامة الركاب تأتي دائمًا في مقدمة أولويات مصر للطيران، وأنها تلتزم التزامًا صارمًا بتطبيق معايير التشغيل الآمن الصادرة عن المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) واتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا).

