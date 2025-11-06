بيان من العمل بشأن وظائف في الأردن- صور



أعلنت وزارة العمل استمرار تنظيم الاختبارات النظرية للمتقدمين للعمل في مزارع المواشي بالأردن، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز فرص التشغيل الخارجي للشباب المصري.



وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الاختبارات تأتي تنفيذًا لما أعلنته مؤخرًا من فرص عمل بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بالأردن، حيث تقوم لجان متخصصة بإجراء تقييم شامل لمهارات المتقدمين، تمهيدًا لاختيار الأكفأ منهم للسفر واستلام وظائفهم بالخارج.



ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مشددة على حرص الوزارة على توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية، بما يعزز من سمعتها في الأسواق العربية والدولية، ويدعم مكانة العامل المصري في الخارج.



وأضافت أن الوزارة تعمل على متابعة كل مراحل إجراءات فرص العمل بالخارج، بدءًا من التقديم والاختبارات وحتى السفر، لضمان حقوق العاملين وتيسير فرص التشغيل الآمن والمنظم، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تصدير العمالة الفنية المؤهلة.



