كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن حقيقة تأثير افتتاح المتحف المصري الكبير على المتحف المصري بالتحرير، أو متحف الحضارة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف الجديد لن يؤثر سلباً على معدلات الزيارة للمتحف المصري بالتحرير أو متحف الحضارة المصرية، مشيراً إلى أن لكل متحف طابعاً خاصاً وتجربة مختلفة تقدم للزائرين.

وأوضح "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن المتاحف الثلاثة تمتلك تنوعاً فريداً في محتوياتها، حيث يضم متحف الحضارة المصرية المومياوات الملكية، بينما يضم المتحف المصري بالتحرير عشرات الآلاف من القطع الأثرية النادرة التي توثّق مختلف العصور، أما المتحف المصري الكبير فيُعد أيقونة المتاحف في العالم بما يحتويه من كنوز ضخمة وتجربة زيارة متكاملة تمزج بين الحداثة والعراقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الفترة الأولى بعد الافتتاح ستشهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً، متوقعاً أن يحظى المتحف بمعدلات زيارة مرتفعة من المصريين والأجانب على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع البرامج السياحية التي تنظمها شركات السياحة في القاهرة ستشمل زيارة المتاحف الثلاثة.

اقرأ أيضاً:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب