19 صورة لإضاءة المسلات المصرية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت عواصم عالمية حدثًا استثنائيًا تمثل في إضاءة المسلات المصرية المنتشرة حول العالم، بالتوازي مع إضاءة المسلة المعلقة في ساحة المتحف المصري الكبير، خلال احتفالية افتتاحه الكبرى مساء السبت الماضي الموافق 1 نوفمبر 2025.

وجاءت هذه المبادرة لتجسد شعارًا عالميًا مفاده أن "الحضارة تبدأ من مصر وتضيء العالم"، حيث اتحدت أنوار المسلات في لحظة واحدة، تروي قصة حضارة خالدة لم تنطفئ عبر الزمن.

وامتدت المبادرة لتشمل عددًا من العواصم الكبرى التي تضم مسلات مصرية تاريخية مثل روما، باريس، الفاتيكان، واشنطن، وإسطنبول، حيث أُضيئت جميعها في توقيت واحد؟

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم كنوزًا أثرية نادرة تمثل تاريخ مصر عبر العصور.

اقرأ أيضاً:

في أول زيارة رسمية.. السيسي يستقبل رئيس الجمهورية القيرغيزية اليوم

بداية من 20 نوفمبر.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف هيئة الإسعاف