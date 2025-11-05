ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة طقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية من (4-9 صباحاً) تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الموج على البحر المتوسط تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاعها من 1 إلى 1.5 متر، فيما تكون حالة الموج بالبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 6 نوفمبر 2025

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 28، الصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 26، الصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: العظمى 29، الصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 30، الصغرى 21.

شمال الصعيد: العظمى 29، الصغرى 17.

جنوب الصعيد: العظمى 34، الصغرى 21.

