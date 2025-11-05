افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

شهدت الأسواق السياحية المصرية، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الليالي الفندقية ونسب الإشغال، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي جذب أنظار العالم ورفع الطلب على الإقامة الفندقية في القاهرة والجيزة بشكل ملحوظ.

ارتفاع في أسعار الإقامة الفندقية بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وفي هذا السياق، أكد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أدى إلى زيادة أسعار الغرف الفندقية بالقاهرة والجيزة بنسبة تقترب من 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن الأسعار التي كانت تبلغ 600 دولار في بعض الفنادق وصلت حاليًا إلى نحو 1000 دولار لليلة الواحدة.

وأضاف فايز، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية في القاهرة والجيزة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار "فايز"، إلى أن جميع الفنادق بمختلف تصنيفاتها، من فئة النجمة الواحدة وحتى الخمس نجوم، شهدت زيادات متقاربة نتيجة ارتفاع معدلات الحجوزات.

نسب الإشغال تلامس 92% في فنادق القاهرة الكبرى

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال الأسبوع الجاري تراوحت ما بين 85 و92%، محققة زيادة بنسبة 25% عن نفس الفترة العام الماضي، بسبب الإقبال الكبير من السياح الأجانب لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير وزيارته بعد الافتتاح الرسمي.

وبين أن القاهرة الكبرى تضم حاليًا نحو 35 ألف غرفة فندقية، متوقعًا زيادة الاستثمارات في إنشاء فنادق جديدة خلال الفترة المقبلة لاستيعاب التدفق السياحي المتوقع نحو المتحف، الذي من المرجح أن يجذب ما لا يقل عن 5 ملايين زائر سنويًا.

فنادق فاخرة تتجاوز الليلة فيها حاجز الألف دولار

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ورئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، أن الأسعار تختلف حسب تصنيف الفندق وموقعه، مؤكدًا وجود بعض الفنادق الفاخرة تتجاوز فيها تكلفة الليلة الفندقية 1000 دولار.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات لمصراوي: سعر الليلة في فندق "فور سيزون" يبلغ نحو 400 دولار شاملة الإفطار، بينما تتراوح الأسعار في الفنادق الخمس نجوم الأخرى بين 100 و150 دولارًا، وفي فنادق الطيران منخفض التكاليف بالغردقة تصل الليلة إلى 70 أو 80 دولارًا فقط.

علي غنيم: الليلة الفندقية في بعض الفنادق وصلت إلى 1000 دولار

من جانبه، قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية: إن سعر الليلة الفندقية في بعض الفنادق ذات الخمس والسبع نجوم ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 1000 دولار في المتوسط، فيما تجاوزت بعض الفنادق هذا الرقم.

وأوضح "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن متوسط أسعار الليالي الفندقية في مصر يتخطى حاليًا 100 دولار في أغلب المنشآت السياحية، بينما تصل الأسعار في بعض الفنادق الفاخرة إلى 400 أو 500 دولار.

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في تنشيط السياحة وزيادة الطلب على الإقامة الفندقية، وهو ما سينعكس بدوره على دعم الدخل القومي وتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا.

من جانبه، قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن الأسعار في مصر تختلف وفقًا للموقع وطبيعة الفندق ومستوى الخدمة.

وأوضح "هزاع"، في تصريحات لمصراوي، أن بعض الفنادق الفاخرة مثل "فور سيزون" و"أولد كتراكت" في أسوان تقدم خدمات بأسعار تصل إلى 1000 دولار أو أكثر في الليلة، بينما تصل تكلفة الغرفة المزدوجة في فنادق مثل "مينا هاوس" إلى نحو 1000 دولار.

وأضاف الخبير السياحي، أن هذه الحالات تُعد استثناءً، في حين تتراوح أسعار أغلب الفنادق الأخرى بين 230 و380 دولارًا لليلة الواحدة.

وفي سياق متصل، أكد علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة والخبير السياحي، أن بعض الفنادق الفاخرة تتراوح أسعارها بين 400 و500 دولار لليلة، لكن هذا لا يمثل المتوسط الحقيقي في السوق المصرية، حيث لا تتجاوز تكلفة الغرفة في معظم الفنادق 40 دولارًا للفرد، أو نحو 80 دولارًا للغرفة المزدوجة.

وأشار "الغمري"، في تصريحات لمصراوي، أن الحد الأقصى في كثير من الفنادق لا يتعدى 100 دولار في الليلة الواحدة.

