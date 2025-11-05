

بدأ منذ قليل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب عودته من الدوحة، حيث شارك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وكذلك في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.



كما شارك صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة مع الرئيس صادير جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار. وجاءت الفعالية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين المصري والقيرغيزى، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.



وتناولت المائدة المستديرة سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في عدة مجالات، من بينها: الأدوية، الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، البترول، والتعدين.