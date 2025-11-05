إعلان

رئيس الوزراء يصل إلى القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

كتب : محمد سامي

11:02 ص 05/11/2025

مصطفى مدبولي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وكذا القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

وبالأمس ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

