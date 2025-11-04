وزارة الشؤون النيابية تنشر أبرز المعلومات عن انتخابات مجلس النواب

بدأت وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي تقديم مبادرة للتوعية والإجابة عن أسئلة المواطنين حول كل ما يخص مجلس النواب قبل بدء الانتخابات.

وأكدت الوزارة أن تلك المبادرة تأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبدأت الوزارة أولى برامجها التوعوية بتعريف المواطنين بعدد المقاعد المخصصة في مجلس النواب للأعضاء المنتخبين والمعينين.

وأوضح إنفوجراف أعدّته الوزارة أن عدد النواب المنتخبين يبلغ 568 عضوًا، بينما يبلغ عدد النواب المعيّنين 28 عضوًا، وجاءت أبرز المعلومات بشأن الانتخابات البرلمانية كما هو موضح في الإنفوجراف التالي: