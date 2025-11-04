الكهرباء يتفقد محطة ND5 ضمن خطة توفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة

كتب - محمد صلاح

زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصادر توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة، اطمأن خلالها على عمل محطات المحولات والروافع، التى تم وضع الجهد عليها خلال الشهور الماضية، وجودة واستمرارية التغذية الكهربائية، وتفقد مجريات الأعمال والمراحل النهائية لتنفيذ محطة محولات ND5 جهد 220/66/11 كيلوفولت سعة 350 ميجافولت أمبير، استعدادًا لوضع الجهد عليها وإطلاق التيار مطلع الشهر المقبل، كأحد مصادر توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة.



وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار خطة العمل وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات زراعية صناعية جديدة، وفى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



وتفقد الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ الأعمال بالمحطة ومركز التحكم والانتهاء من تنفيذ خطوط الربط على الجهود المختلفة، وجودة التغذية الكهربائية على الخطين جهد 220 كيلوفولت اللذين تم وضع الجهد عليهما من خلال المصادر البديلة، وراجع الدكتور عصمت المخطط الزمنى والتوقيت المحدد لتسليم المشروع ونسبة التنفيذ وأعداد الفرق العاملة وغيرها من المعطيات للتأكيد على بدء التشغيل مطلع الشهر المقبل، فى إطار الالتزام بتوفير التغذية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية وتوقيت زراعة المحاصيل.

ووفق البيان أيضا، تابع الدكتور عصمت تنفيذ الخطة العاجلة التى تم العمل من خلالها لتوفير مصادر تغذية مؤقتة للوفاء بكافة الاحتياجات لحين الانتهاء من محطات المحولات وربطها على الشبكة، فى إطار خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة وإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.



أشاد الدكتور محمود عصمت بالجهود المبذولة والتى تعبر عن الشعور بالمسؤولية وأهمية المشروعات، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي نتج عنه وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي لعدد من محطات المحولات والخطوط الهوائية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة، وعمل شبكات التوزيع وخطوط النقل على الجهود المختلفة والتى تشمل تغذية الموزعات الخاصة بطلمبات الرفع، ومنها محطة محولات "روافع رشيد 2" بجهد 220/66/11، وتنفيذ المشروعات طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، وفى توقيت زمنى قياسى نظرًا لطبيعة النشاط الزراعي والتوقيتات المحددة لزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية، حيث تم وضع الجهد على الخط الهوائي (ND5 / أكتوبر 500) جهد 220 ك.ف والذى يضم (88 برجًا) بطول 28.4 كم، وكذلك وضع الجهد على الخط الهوائي (ND5 / ND6) جهد 220 ك.ف سعة 125 م.ف.أ والذى يضم 113 برجًا بطول 36.6 كم، بالإضافة إلى وضع الجهد على المحطة المتنقلة ND6 جهد 220/22/22 ك.ف سعة (60 م.ف.أ)، وكذلك وضع الجهد على الخط الهوائي (ND6 / ND7) جهد 220 ك.ف والذى يضم 154 برجًا بطول 50 كم.



وتم وضع الجهد على محطة محولات ND7 جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2 × 175 + 3 × 40) م.ف.أ والتى تضم عدد (2) محول جهد 220/66 ك.ف سعة (175 م.ف.أ)، وعدد (2) محول جهد 66/22 ك.ف سعة (40 م.ف.أ)، وتم وضع الجهد على الخط الهوائي (ND7 / ND9) جهد 66 ك.ف والذى يضم (100 برج) بطول 34 كم، بالإضافة إلى وضع الجهد على المحطة المتنقلة ND9 جهد 66/22 ك.ف سعة (40 م.ف.أ)، الأمر الذى يعزز من مرونة الشبكة القومية واستعدادها لتلبية الاحتياجات والتوسعات التنموية.



وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء يقوم على تنفيذ مشروع قومى لتوفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية والصناعية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذى يضم محطات محولات الدلتا الجديدة ويبلغ عددها 9 محطات مقسمة إلى 6 محطات محولات جهد 220/66/11 بإجمالي سعة 2100 ميجافولت أمبير، و3 محطات محولات جهد 66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة 320 ميجافولت أمبير، و15 خط ربط بأطوال تبلغ 500 كيلومترًا مقسمة إلى 9 دوائر جهد 220 كيلوفولت، و6 دوائر جهد 66 كيلوفولت.



وأضاف أن المشروع يشمل محطات محولات روافع الحمام كمصدر شمالى للتغذية، وتبلغ 4 محطات مقسمة إلى محطتين جهد 220/66/11 كيلوفولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطتين جهد 66/11 بإجمالي سعة 240 ميجافولت أمبير، و7 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 130 كيلومترًا، مقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلوفولت و4 دوائر جهد 66 كيلوفولت.



وأوضح أن محطات محولات روافع رشيد كمصدر شرقى للتغذية تشمل 3 محطات محولات، مقسمة إلى محطتين جهد 220/66/11 كيلو فولت بإجمالي سعة 700 ميجافولت أمبير، ومحطة جهد 66/11 كيلو فولت سعة 120 ميجافولت أمبير، و5 خطوط ربط بأطوال تصل إلى 30 كيلومترًا، مقسمة إلى 3 دوائر جهد 220 كيلو فولت، ودائرتين جهد 66 كيلو فولت، بإجمالي تكلفة بلغت 35 مليار جنيه.



وأكد أن إجمالي تكلفة مشروعات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية الذي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر في الدلتا الجديدة ومناطق توشكى ومزارع المنيا ومزارع بنى سويف وروافع سيناء بلغت 60 مليار جنيه، فى إطار رؤية الدولة الشاملة والمتكاملة لتنمية الصحراء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.