أزمة طلاب تجارة في جامعة القاهرة.. 6 قرارات عاجلة

أصدرت جامعة القاهرة، بيانا لحل أزمة طلاب كلية التجارة، الذين تعذر أداء امتحاناتهم بسبب عدم تسجيلهم أو نتيجة منعهم من دخول اللجان أو تحريرهم لكتاب عذر.

أعلنت جامعة القاهرة أنه حرصا على صون حقوق طلابها وضمان انتظام العملية التعليمية، واستنادًا إلى ما دار في اللقاء الودي والبنّاء بين رئيس الجامعة وممثلي طلاب كلية التجارة، والذي شهد الاستماع إلى شكواهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم؛ فقد تقرر ما يلي:

1. تكليف إدارة كلية التجارة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم بسبب عدم تسجيلهم أو نتيجة منعهم من دخول اللجان أو تحريرهم لكتاب عذر، على أن تعقد هذه الامتحانات، في مادة أو أكثر، اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق ٨ نوفمبر بمقر الكلية، مع إعلان ذلك للطلاب بشكل عاجل وواضح عبر صفحات الكلية.

2. تكليف الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويعاونه كل من: الدكنور مدير مركز الخدمات المعرفية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير عام شئون التعليم والطلاب، بالقيام بما يلي:

أ- مراجعة قيمة الرسوم الدراسية المقررة على طلاب البرامج الخاصة بكلية التجارة ورصد حجم الزيادة مقارنة بالأعوام السابقة - إن وجدت - والتثبت من الالتزام بقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن.

ب- متابعة التزام الكلية بتطبيق القواعد الخاصة بالمنح الكلية والجزئية وتخفيض الرسوم الدراسية الصادر بها قرارات مجالس الجامعة، وذلك لضمان تقديم الدعم اللازم والرعاية الكاملة للطلاب، مع رفع تقرير عاجل بالنتائج والتوصيات.

3. التوجيه بإحالة الشكاوى المتعلقة بسوء التعامل مع الطلاب إلى التحقيق العاجل بواسطة الادارة المركزية للشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، بما يصون مكانة الكلية ويضمن حسن تمثيلها والتزام جميع منتسبيها بقيم الجامعة وأخلاقياتها.

4. التأكيد على وجوب احترام قيم وتقاليد الجامعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن ضوابط الامتحانات، ومن أهمها: عدم منع أي طالب من أداء الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، ومحاسبة من يخالف هذه التعليمات، وكذلك وجوب التبصير المسبق للطلاب بشكل الامتحان وتدريبهم على أنماط الاسئلة، وبمراعاة ضوابط الورقة الامتحانية.

5. التشديد على جميع إدارات الجامعة والكليات بضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعة واللوائح والقرارات المنظمة لشئون التعليم والطلاب، والتأكيد على ثوابت جامعة القاهرة في دعم حقوق الطلاب وتوفير كل السبل التي تكفل أدائهم لامتحاناتهم في مناخ عادل ومنضبط، ودون أي عراقيل إدارية أو مالية، مع إقرار كامل الحق في تقسيط الرسوم الدراسية حال توافر الظروف الداعية لذلك.

6. تكليف ا.د.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة تنفيذ جميع البنود السابقة، فضلا عن تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الطلاب للتواصل في شأن الاطمئنان على تنفيذ ما تم في هذا الخصوص.

