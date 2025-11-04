القاهرة- أ ش أ:



بحث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، مع رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم جهود الدولة في حماية حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.



وتناول اللقاء مناقشة تحديث الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك وتوفير كوادر مؤهلة ومدربة بما يتناسب مع توسع اختصاصات الجهاز وتنوع مهامه الرقابية والميدانية، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة منظومة حماية المستهلكين.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن التعاون بين الجهازين يأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الحكومية وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية.

من جانبه، أعرب السجيني عن خالص شكره وتقديره للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، على تعاونه المثمر ودعمه الفني، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء داخل جهاز حماية المستهلك، وتحقيق التكامل بين البناء المؤسسي وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهاز في أداء دوره الرقابي والتوعوي وحماية حقوق المستهلكين.