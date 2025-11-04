تقدَّم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه ضد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بشأن ما يشهده ممشى شارع جمال عبد الناصر في قلب التجمع الثالث، من مظاهر سلبية وممارسات غير منضبطة تسبَّبت في إزعاج السكان وأثارت استياء الأهالي.

وأوضح السادات، في طلب الإحاطة، أن الممشى الذي كان من المفترض أن يكون متنفسًا حضاريًّا للعائلات وأهالي المنطقة، تحول خلال الفترة الأخيرة إلى مصدر ضوضاء وإزعاج مستمر، إلى جانب ما يشهده من تصرفات تخدش الحياء العام بين بعض الشباب والفتيات، ومضايقات متكررة للسكان بسبب غياب الرقابة وانعدام الانضباط في محيط الممشى.

وأشار النائب إلى أن تلك الممارسات تتنافى مع قيم المجتمع المصري وتؤثر سلبًا على سمعة المدينة التي تعد من أكثر مناطق القاهرة الجديدة هدوءًا وتنظيمًا، مؤكدًا أن استمرار تلك الظواهر دون تدخل حاسم يُفقد المشروعات الترفيهية هدفها الحقيقي في خدمة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومحترمة للعائلات.

وطالب السادات بضرورة تشديد الرقابة الأمنية والإدارية على الممشى، ووضع ضوابط واضحة لاستعماله، مع دراسة إمكانية تخصيص أوقات محددة للعائلات، وتنظيم حملات توعية للحفاظ على الطابع الاجتماعي اللائق للمكان.