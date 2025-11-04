رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه من المقرر ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م خلال ساعات قليلة، حيث سيتم الكشف عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم إلكترونيًا من بين آلاف المتقدمين.

ومن المنتظر أن يبلغ عدد الفائزين نحو 30 ألف مواطن ممن حظوا بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام، وسط إقبال كبير على التقديم لموسم الحج السياحي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي

يمكن للمتقدمين في قرعة الحج السياحي 2026 معرفة النتيجة من خلال بوابة الحج المصرية عبر رابط إلكتروني موحد خصصته الوزارة، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية، اضغط هنا.

2. الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

3. إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب في الخانة المخصصة.

4. الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر نتيجة القرعة مباشرة.

تخفيض أسعار برامج الحج السياحي لموسم 2025

وفي سياق متصل، أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي، تخفيض أسعار برامج الحج السياحي لعام 1447هـ / 2026م بنسب تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنة بالموسم الماضي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من رحلات الحج السياحي.

إقبال كبير على موسم الحج السياحي 2026

وشهد الموسم الحالي ارتفاعًا في أعداد المتقدمين، حيث تجاوز عددهم 114 ألف مواطن.

نتيجة الحج 2026 في المحافظات

ومن المنتظر إعلان نتائج قرعة الحج السياحي 2026 تباعًا في المحافظات المختلفة خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم نشر أسماء الفائزين عبر بوابة الحج المصرية، إضافة إلى عرضها في مقار شركات السياحة المنظمة للرحلات.