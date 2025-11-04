محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم عقب جولته التفقدية بعدد من المدارس

كتب - محمد صلاح:

أجرى المهندس بهجت عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، زيارة ميدانية إلى هندسة كهرباء كوم حمادة، في إطار جولاته الدورية لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء بالمواقع التابعة للشركة.

رافقه خلال الزيارة كل من المهندس أحمد عبد العال نائب رئيس الشركة، والمهندس أشرف خيرالله رئيس قطاع التفتيش، والمهندس جلال قريطم رئيس قطاع وسط، والمهندس إبراهيم عيسى مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع وسط البحيرة.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الشركة إلى عرض من العاملين حول سير العمل والمشروعات الجارية، مؤكدًا أهمية الالتزام بسرعة التنفيذ ودقة المتابعة لتحقيق أعلى معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد المهندس بهجت عبد الحليم بروح الانتماء والتعاون التي لمسها بين العاملين، مثمنًا جهودهم في تطوير منظومة العمل داخل قطاع الكهرباء، وداعيًا إلى مواصلة العطاء والالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

وفي ختام الجولة، أعرب رئيس الشركة عن خالص تقديره لجميع العاملين بهندسة كوم حمادة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.