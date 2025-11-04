

تُعلن وزارة السياحة والآثار خلال لحظات نتيجة القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بفرصة أداء فريضة الحج لعام 1447هـ / 2026م، حيث من المقرر أن تشمل القرعة نحو 30 ألف فائز من بين عشرات الآلاف من المتقدمين هذا الموسم، في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته عملية التسجيل عبر شركات السياحة.



الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي:

خصصت الوزارة رابطًا إلكترونيًا موحدًا لتمكين المتقدمين من معرفة نتيجة القرعة فور إعلانها، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج عبر الخطوات التالية:



الدخول على موقع بوابة الحج المصرية اضغط هنا



اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.



إدخال الرقم القومي لمقدم الطلب.



الضغط على استعلام لعرض النتيجة.



وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في بيان صحفي أمس الاثنين، أن عدد المتقدمين عبر شركات السياحة تجاوز هذا العام 114 ألف مواطن، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنويع برامج الحج السياحي (خمس نجوم – اقتصادي – بري) بما يتيح خيارات تناسب مختلف الشرائح المادية، وتكفل فرصًا متكافئة للراغبين في أداء المناسك.



وأضافت أن الوزارة، وبتوجيهات من وزير السياحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، نجحت في تخفيض أسعار برامج الحج لهذا الموسم بمبالغ تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي، مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.



كما أوضحت أن الضوابط الجديدة المنظمة للحج السياحي هذا العام هدفت إلى تحقيق توازن بين السعر وجودة الخدمات، وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الشركات بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على مصداقية السوق السياحي، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شركة تخالف الضوابط أو تتلاعب بحقوق الحجاج.



وأشارت إلى أن الوزارة شكلت لجانًا ميدانية من الإدارة المركزية لشركات السياحة، لمتابعة التزام الشركات بتنفيذ البرامج المعلنة، وضمان جودة السكن والنقل والخدمات داخل الأراضي المقدسة وفق المعايير المعتمدة.



ومن المقرر أن تُعلن نتيجة قرعة الحج السياحي رسميًا غدًا، 4 نوفمبر الجاري، على أن يتم نشر الأسماء عبر موقع البوابة الموحدة للحج، حيث يمكن للمتقدمين الاستعلام باستخدام الرقم القومي.