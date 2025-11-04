شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل النائب العام

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار محمد شوقي، النائب العام، والوفد المرافق له.

ضياء رشوان: مليار تفاعل عالمي لـ احتفالية افتتاح المتحف الكبير

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب انتباه العالم بأسره.

جامعة الجلالة تستضيف صناع أول فيلم مصري بتقنية المؤثرات البصرية المتقدمة

استضافت جامعة الجلالة الأهلية، صناع فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، في ندوة فنية لمناقشة أول تجربة سينمائية مصرية تعتمد على تقنيات المؤثرات البصرية المتقدمة (VFX) بهذا الشكل، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر.

وزير التموين: لا تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الوزارة، وذلك لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.

القاهرة تسجل 29 درجة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية كانت محدودة، مع سقوط أمطار متفرقة امتدت من المناطق الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد.

"الصحفيين" تعلن عن فرصة أخيرة للاشتراك فى رحلة الحج

أعلنت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي في بيان لها عن آخر موعد لتلقى طلبات الزميلات، والزملاء أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، يوم الخميس الموافق (6/11/2025م).

فخري الفقي: مليون ونصف هاتف يدخل مصر سنويًا.. وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حركة كبيرة، حيث يدخل البلاد أكثر من مليون نصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه.

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا

نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصري الكبير، أول فيديو لقاعة الملك توت عنخ آمون، والتي سيتم افتتاحها بشكل رسمي للجمهور غدا.