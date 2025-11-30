تفقد اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللمسات النهائية لقصر ثقافة الغردقة قبل افتتاحه غدا الاثنين.

وحضر اللبان البروفة النهائية للعرض الفني الذي سيقام خلال حفل الافتتاح، والذي يجمع عددا ضخما من فرق الفنون الشعبية بقصور الثقافة، وفقرة فنية لأكاديمية الفنون، وغير ذلك من الفقرات.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح تقديم عدد من العروض الفنية الكبرى لفرق الهيئة، بمشاركة رموز من الفنانين والمبدعين وقيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر، احتفاءً بعودة هذا الصرح الثقافي المهم إلى الحياة من جديد.

ويفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة مسرح قصر ثقافة الغردقة غدا، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي حولته إلى منارة فنية وثقافية جديدة على ساحل البحر الأحمر.

ويأتي الافتتاح كخطوة نوعية تهدف إلى دمج الفنون والثقافة ضمن المنظومة السياحية بمدينة الغردقة، أحد أبرز المقاصد السياحية المصرية، بما يعزز من مكانة المدينة كمركز يجمع بين الجمال الطبيعي والإبداع الإنساني.

تطوير شامل بسعة 850 مقعدًا

شهد المسرح مشروع تطوير متكامل شمل تحديث البنية التحتية والتجهيزات الفنية، ليصبح واحدًا من أكبر المسارح في منطقة البحر الأحمر بسعة تصل إلى 850 مقعدًا، ومزوّدًا بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت والديكور المسرحي وفق المعايير العالمية.

ويُمثل تشغيل المسرح بعد سنوات من الإغلاق انطلاقة جديدة للتكامل بين الثقافة والسياحة والاقتصاد، إذ سيستقبل عروضًا فنية وموسيقية ومسرحية تستهدف الجمهور المحلي والسائحين على حد سواء.

بروتوكول تعاون بين الثقافة ومحافظة البحر الأحمر

يأتي افتتاح المسرح ضمن بروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر والهيئة العامة لقصور الثقافة، الهادف إلى جعل الأنشطة الفنية والثقافية جزءًا من التجربة السياحية داخل المدينة، من خلال برامج فنية منتظمة تُقدم على مدار العام.

يُقام خمسة أيام أسبوعيًا بالتنسيق مع الفنادق والمنتجعات السياحية، ليتم إدراجها ضمن البرامج المقدمة للنزلاء، مع توفير آلية للحجز المسبق والتنسيق بين إدارات الفنادق وإدارة المسرح.

تتضمن الفعاليات عروض فرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات مصر، إضافة إلى عروض موسيقية ومسرحية تُبرز الهوية الثقافية المصرية بروح عصرية تناسب الجمهور المحلي والأجنبي على السواء.