وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي "دبلومة إدارة المستشفيات"

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدفعة الأولى من الفرق الطبية التي اجتازت بنجاح دبلومة إدارة المستشفيات، ضمن مشروع نقل وتبادل الخبرات المصرية-الفرنسية (FEXTE)، المنفذ بالتعاون مع مؤسسة Expertise France والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشاد الوزير بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المجال الصحي، معربًا عن تمنياته للخريجين بدوام التوفيق، ومؤكدًا أن تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة إدارة المستشفيات وتطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

واطمأن الوزير خلال اللقاء على مدى استفادة المتدربين وتطبيقهم لما تعلموه في عملهم اليومي، ووجه بمواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية لتأهيل كوادر صحية عالية المهارة قادرة على إدارة المنظومة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يدعم أهداف التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع شمل تقييمًا شاملاً للمرحلة الأولى من حوكمة نظام التأمين الصحي، ووضع خارطة طريق دقيقة للمتابعة والتقييم، إلى جانب برامج تدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والسياسات الصحية ومكافحة العدوى.

وأشار إلى نجاح إعداد دبلومة المتابعة والتقييم بمشاركة 18 متدربًا من وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الرقابة والاعتماد وهيئة التأمين الصحي الشامل.