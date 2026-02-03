إعلان

رئيس مجلس النواب ينتقد مغادرة النواب قاعة المجلس

كتب : مصراوي

02:04 م 03/02/2026

هشام بدوي

انتقد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مغادرة النواب للقاعة بعد الانتهاء من الحديث في مشروع القانون.

وقال بدوي في كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تنظيم نقابة المهن الرياضية: تلاحظ لي أن بعض الأعضاء يغادرون قاعة المجلس فور انتهائهم من كلماتهم في مشروع القانون، متابعا، وعلى سبيل المثال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مضيفا: كأنه جاء للمجلس اليوم لإلقاء كلمته والمغادرة.

وطالب بدوي، النواب بعدم مغادرة القاعة نظرا لأن هناك عدد من الموضوعات على جدول أعمال الجلسة.

هشام بدوي مجلس النواب مشروع القانون

