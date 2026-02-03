برلماني: قانون المهن الرياضية يغفل كلية التربية الرياضية بالأزهر

أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المهن الرياضية.

وأضاف محسب، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، أن مشروع القانون توجد بشأنه ملاحظتان؛ الأولى بتعديل المادة الثانية لأنها مادة إصدار .

وشدد محسب أيضًا على أننا في هذا القانون تغافلنا تمامًا أن هناك كلية للتربية الرياضية تابعة لجامعة الأزهر ولا تنتمي إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب محسب بالأخذ في الاعتبار هاتين الملاحظتَين عند مناقشة القانون.