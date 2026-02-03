إعلان

وزير الصحة: البيئة الأسرية الصحية تشكل مستقبل الفرد وسلوكه

كتب : أحمد جمعة

10:48 ص 03/02/2026 تعديل في 02:07 م

الدكتور خالد عبدالغفار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأسرة والسلام، حيث أكد التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم تنمية الأسرة كمحور أساسي في رؤية مصر 2030.

حضر الفعالية عدد من السادة المحافظين و نواب الوزير وقيادات الوزارة ووكلاء مديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات، إلى جانب ممثلي منظمات دولية (منظمة الصحة العالمية، يونيسف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، برنامج الأغذية العالمي).

أبرز الوزير أهمية الأسرة كأساس التربية والرعاية، مشددًا على أن البيئة الأسرية الصحية – النفسية والتعليمية والاجتماعية – تشكل مستقبل الفرد وسلوكه في المجتمع.

ووصف الأسرة بأنها "مدرسة السلام الأولى" التي تبني قيم الاستقرار والتعايش، مؤكدًا أن السلام يبدأ من داخلها لمواجهة الحروب والكراهية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى الدور الإنساني لمصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات متعددة، وإدماجهم ضمن منظومة الخدمات الصحية كجزء من النسيج المجتمعي. وأوضح أن جهود الدولة تشمل تعزيز وصول الأسر اللاجئة والمهاجرة إلى الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، ودعم اتخاذ قرارات صحية مستنيرة لتحسين الصحة العامة والتماسك المجتمعي.

وتضمنت الفعالية حلقتين نقاشيتين بعنوان "تمكين الأسرة – إنهاء العنف ضد الأطفال" و"تلبية احتياجات ضيوفنا"، واختتمت بتكريم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لجهوده في تطبيق مشروع "مراكز تميز الرعاية الصحية الأولية بالبدرشين".

خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عبدالفتاح السيسي رؤية مصر 2030

