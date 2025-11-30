إعلان

تحت السيطرة.. متحدث "الجيزة": السيارة البديلة لـ"التوكتوك" أرخص وأكثر أمانًا

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

09:00 م 30/11/2025

السيارات بديلة التوك توك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف محمد مرعي، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، أن السيارات البديلة لـ"التوكتوك" تم اختيارها وفق معايير تضمن الأمان والنظام والشكل الحضاري، وتلافي العيوب الموجودة في مركبات التوكتوك التقليدية، مثل عدم وجود أبواب مغلقة ونوافذ، مع توفير سائق لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.


وأوضح "مرعي"، في مداخلة ببرنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن سعر المركبة الجديدة يبلغ 189 ألف جنيه، مقارنة بسعر التوكتوك الجديد الذي يتراوح بين 250 و300 ألف جنيه، موضحًا أن خطة الإحلال ستكون على مراحل لتشمل مناطق متعددة دون الإضرار بالأسر التي تعتمد على التوكتوك كمصدر دخل.


وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف أحياء الهرم والعجوزة ومدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييم التجربة وتطويرها قبل تعميمها تدريجيًا على باقي أحياء المحافظة، مع تحديد تعريفة المركبة الجديدة عند 15 جنيهًا للمسافات داخل الحي التي تتراوح بين 2 و3 كيلومترات، بما يضمن تشغيلًا مستدامًا ومتوازنًا مقارنة بالتوكتوك والميكروباص والتاكسي.


وأكد مرعي أن المركبات الجديدة ستكون تحت السيطرة الكاملة، مع توفير ملف كامل يمكن من خلاله للمواطن تقديم شكوى حال مواجهة أي مشكلة، لضمان حقوق الركاب وتحقيق كفاءة تشغيلية للمشروع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيارة البديلة التوكتوك محمد مرعي محافظة الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة