كشف محمد مرعي، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، أن السيارات البديلة لـ"التوكتوك" تم اختيارها وفق معايير تضمن الأمان والنظام والشكل الحضاري، وتلافي العيوب الموجودة في مركبات التوكتوك التقليدية، مثل عدم وجود أبواب مغلقة ونوافذ، مع توفير سائق لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



وأوضح "مرعي"، في مداخلة ببرنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن سعر المركبة الجديدة يبلغ 189 ألف جنيه، مقارنة بسعر التوكتوك الجديد الذي يتراوح بين 250 و300 ألف جنيه، موضحًا أن خطة الإحلال ستكون على مراحل لتشمل مناطق متعددة دون الإضرار بالأسر التي تعتمد على التوكتوك كمصدر دخل.



وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف أحياء الهرم والعجوزة ومدينة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييم التجربة وتطويرها قبل تعميمها تدريجيًا على باقي أحياء المحافظة، مع تحديد تعريفة المركبة الجديدة عند 15 جنيهًا للمسافات داخل الحي التي تتراوح بين 2 و3 كيلومترات، بما يضمن تشغيلًا مستدامًا ومتوازنًا مقارنة بالتوكتوك والميكروباص والتاكسي.



وأكد مرعي أن المركبات الجديدة ستكون تحت السيطرة الكاملة، مع توفير ملف كامل يمكن من خلاله للمواطن تقديم شكوى حال مواجهة أي مشكلة، لضمان حقوق الركاب وتحقيق كفاءة تشغيلية للمشروع.