دعا المستشار بهاء أبو شقة، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى إلغاء نتائج عدد كبير من الدوائر في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 30 دائرة، بالإضافة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة من المرحلة الأولى للانتخابات.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا الكم من الإلغاءات ينبئ أن هناك خطأ ما، مضيفًا أنه يجب أن نقف عند هذا الخطأ، ومعرفة ما هو لتداركه مستقبلًا، ونكون على بينة ونحن نعالجه".

وأوضح أن المسألة لا تتعلق فقط بإلغاء نتائج 19 أو 30 دائرة، بل هناك حديث عن المال السياسي.

وتساءل المستشار أبو شقة: من الذي دفع هذه المبالغ؟.. وهل من دفع تلك المبالغ يستحق أن يصبح ممثلًا للشعب بهذا الإنفاق؟.. واللي بيدفع مليون جنيه المبلغ ده جابه إزاي وهيستفيد إيه؟.