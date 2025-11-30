تأكيدًا لمصراوي.. وزير الصحة يرفض فرض رسوم للكشف بمستشفى جوستاف روسيه

رفض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشكل قاطع مقترح مستشفى جوستاف روسيه مصر (هرمل سابقًا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدًا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.

يذكر أن إدارة المستشفى حذفت المنشور الخاص بتطبيق رسوم الكشف الطبي من حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تواصل مصراوي بخدمة العملاء التي خصصها المستشفى للرد على استفسارات المرضى، مؤكدة أنه "لا توجد رسوم، وخدمات الكشف تُقدَّم بالمجان".

وقال مريض يُعالج داخل المستشفى لمصراوي: "بالفعل أُبلغنا بهذه الرسوم، لكنهم تراجعوا عنها اليوم.. كانت خدمات الكشف مجانية خلال الفترة الماضية، وفوجئنا بالأسعار التي وضعوها".

بعد شكوى المرضى.. "جوستاف روسيه للأورام" يتراجع عن رسوم الكشف الطبي