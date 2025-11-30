شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

ننشر أول صور لتذاكر النقل العام الجديدة بعد تفعيل الدفع الإلكتروني

فعلت هيئة النقل العام بالقاهرة منظومة الدفع الإلكتروني على عدد من خطوط الأتوبيس العاملة بنطاق القاهرة الكبرى.

ويأتي تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على أتوبيسات هيئة النقل العام في إطار تحديث نظام العمل داخل الهيئة.

بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شاملة قادمة من جنوب غرب البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الأجواء أقرب للأجواء الشتوية.

بيان مهم من الإسكان موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين"



قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع عدداً من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بعددٍ من المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها في إطار إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل من المواطنين.

حزمة تسهيلات ضريبية.. السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا مع رئيس الوزراء ووزير المالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.

بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين



كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن استراتيجية الهيئة في متابعة الأسواق والتعامل مع أي ملاحظات يطرحها المستهلكون، مؤكدًا أن "الرقابة تُبنى على منهج علمي صارم يستند إلى تقييم المخاطر".

جاء ذلك في تصريحات لـ"الهوبي" خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

حالة الطقس.. بدء موجة برودة وهيئة الأرصاد تكشف التفاصيل



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض اعتبارا من اليوم لانخفاض في درجات الحرارة نهارا وليلا، نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

بعد جدل "المياه المعدنية".. "الصحة" تكشف آلية تحليل العينات بالمعامل



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المعامل المركزية تستقبل بالفعل أي عينة يرغب المواطن في تحليلها، إلا أن نتائجها لا تُعد دليلاً على مصدر المنتج ولا تصلح لاتخاذ أي إجراء قانوني ما لم تُسحب وفق الآليات المعتمدة من الوزارة.

