قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن انضمام مصر رسميًّا إلى برنامج "أفق أوروبا" يمثل نقلة نوعية في التعاون البحثي والعلمي مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى ضمن رؤية مصر 2030، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، وترسيخ مستقبل يعتمد على الاستدامة والتنوع والمرونة.

وأوضح عصمت أن التعاون المصري لا يتوقف عند حدودها الجغرافية، لافتًا إلى الانخراط في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، فضلًا عن الانتهاء من الدراسات الخاصة بالربط مع أوروبا عبر اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك الربط مع إيطاليا، بما يعزز دور مصر كجسر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

وذكر الوزير أن انضمام مصر لبرنامج "أفق أوروبا" يُعد محطة استراتيجية فارقة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين المصري والأوروبي، وتؤكد مكانة مصر المتصاعدة كمركز إقليمي للعلوم والابتكار والطاقة المستدامة.

وتابع عصمت بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ثم إلى 65% بحلول 2040، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة عبر حزمة إصلاحات تشريعية وحوافز مهمة أبرزها عقود شراء طويلة الأجل وخفض الجمارك على مكونات الطاقة المتجددة.

وقال الوزير إن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات قوية لتعظيم الاستفادة من مواردها المتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 42 ألف كم² لمشروعات الطاقة المتجددة، والسماح ببيع شهادات خفض الانبعاثات، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية وتحرير سوق الكهرباء بما يتيح مشاركة قوية للقطاع الخاص.

وأشار عصمت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة عاجلة لإضافة أكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى 3000 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة قبل عام 2030، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُسهم في تخفيف الضغط على الوقود الأحفوري وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأفاد الوزير أن مصر تتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية واستيعاب القدرات المتزايدة للطاقة المتجددة، موضحًا أن برنامج "أفق أوروبا" يلعب دورًا محوريًا في دعم هذا المسار من خلال تبادل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات المصرية، وجذب الاستثمارات.

واختتم عصمت كلمته بالتأكيد أن مواجهة تحديات المناخ وأمن الطاقة تتطلب عملًا جماعيًّا، داعيًا الشركاء في مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعظيم الاستفادة من البرنامج لتحويل الفرص إلى مشروعات ملموسة تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة عينت نقطة اتصال دائمة للتنسيق مع "أفق أوروبا" لضمان مشاركة فعالة تعكس أولويات قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

