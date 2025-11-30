ننشر أول صور لتذاكر النقل العام الجديدة بعد تفعيل الدفع الإلكتروني

فعلت هيئة النقل العام بالقاهرة منظومة الدفع الإلكتروني على عدد من خطوط الأتوبيس العاملة بنطاق القاهرة الكبرى.

ويأتي تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على أتوبيسات هيئة النقل العام في إطار تحديث نظام العمل داخل الهيئة.

ويتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بشكل متتابع على أتوبيسات الهيئة بمختلف الخطوط حتى الوصول إلى التطبيق الكامل.

