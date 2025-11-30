إعلان

ننشر أول صور لتذاكر النقل العام الجديدة بعد تفعيل الدفع الإلكتروني

كتب : محمد نصار

11:44 ص 30/11/2025

هيئة النقل العام

فعلت هيئة النقل العام بالقاهرة منظومة الدفع الإلكتروني على عدد من خطوط الأتوبيس العاملة بنطاق القاهرة الكبرى.

ويأتي تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على أتوبيسات هيئة النقل العام في إطار تحديث نظام العمل داخل الهيئة.

ويتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بشكل متتابع على أتوبيسات الهيئة بمختلف الخطوط حتى الوصول إلى التطبيق الكامل.

هيئة النقل العام منظومة الدفع الإلكتروني خطوط الأتوبيس العاملة

