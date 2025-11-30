

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



هل يوجد أسفل الأهرامات وأبو الهول أسرارًا مخفية؟.. زاهي حواس يوضح



كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن الحفر والتنقيب في منطقة الهرم لم يثبت وجود أي آثار أو مبانٍ تحت الأهرامات أو أبو الهول، نافيًا الشائعات التي تتحدث عن أن الأهرامات مصدر لتوليد الطاقة عالميًا.



تشغيل محدود للتوربينات.. تطورات جديدة في سد النهضة -(تفاصيل)



كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، عن استمرار التشغيل المحدود لتوربينات سد النهضة وفتح مفيض توشكى.



دولة التلاوة.. محمد أحمد حسن يتصدر نتائج الجولة السادسة بأعلى الدرجات



أجرى برنامج "دولة التلاوة"، في حلقته السادسة اليوم السبت، منافسة جديةً وشريفة بين المتسابقين لتحديد المتسابق الذي سيغادر مراحل المسابقة.



هل بركان "هايلي غوبي" بإثيوبيا مفتعلًا؟.. خبير جيولوجي يُجيب



أكد الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، أن بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا يبعد نحو 800 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا، وقد بدأ مؤخرًا في استعادة نشاطه بقوة، حيث انطلقت منه كميات كبيرة من الصهارة منخفضة اللزوجة، ما يسمح بانتقالها لمسافات واسعة.



الرئيس السيسى يبعث بخطاب لأبو مازن بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني



قال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بخطاب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد فيه على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.



رئيس معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال اليوم



نفى الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشكل قاطع ما تم تداوله اليوم عن حدوث زلزال في مصر.

عمرو موسى: أحداث 7 أكتوبر نتيجة عقود من الظلم وعدم المساواة



أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن النظام الدولي لم يفشل، بل حقق العديد من النجاحات عبر العقود موضحا أن الفشل هو هندسة الأمن والسلم الدوليين، التي أضعفها نظام الفيتو، وصراعات القوى الكبرى، والمعايير المزدوجة، والتحيزات المستمرة.

محافظ الجيزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إحلال سيارة "كيوت" الجديدة



أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن السيارة الحضارية البديلة للتوك توك متاحة لأي مواطن داخل أحياء المحافظة، حتى في المناطق التي لم تُدرج بعد بشكل رسمي ضمن منظومة الإحلال والاستبدال، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة تحافظ على المظهر الحضاري وتدعم السيولة المرورية.