إعلان

توضيح مهم من محافظ الجيزة بشأن عبور المشاة أمام بوابة حورس بحدائق الأهرام

كتب : محمد أبو بكر

02:00 ص 30/11/2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتكى عددًا من المواطنين بحدائق الأهرام في محافظة الجيزة، بشأن صعوبة عبور الشارع أمام بوابة حورس، مشيرًا إلى أن المطب الذي كان موجودًا قبل البوابة اختفى بعد التجديدات الخاصة بالمتحف المصري الكبير، ما تسبب في صعوبة مرور المشاة للناحية الأخرى من الشارع.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في تصريحات لمصراوي، بأنه سيتم بحث ذلك بدقة، مؤكدًا وجود بوابة مشاه قريبة من الموقع، وأن الطريق قد تم توسيعه مؤخرًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وبين أنه سيتم بحث ذلك خلال الفترة المقبلة ووضع حل لذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عادل النجار محافظ الجيزة بوابة حورس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320