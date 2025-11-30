اشتكى عددًا من المواطنين بحدائق الأهرام في محافظة الجيزة، بشأن صعوبة عبور الشارع أمام بوابة حورس، مشيرًا إلى أن المطب الذي كان موجودًا قبل البوابة اختفى بعد التجديدات الخاصة بالمتحف المصري الكبير، ما تسبب في صعوبة مرور المشاة للناحية الأخرى من الشارع.

وفي هذا السياق، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في تصريحات لمصراوي، بأنه سيتم بحث ذلك بدقة، مؤكدًا وجود بوابة مشاه قريبة من الموقع، وأن الطريق قد تم توسيعه مؤخرًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وبين أنه سيتم بحث ذلك خلال الفترة المقبلة ووضع حل لذلك.