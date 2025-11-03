إعلان

القاهرة تسجل 29 درجة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

كتب : داليا الظنيني

08:14 م 03/11/2025

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية كانت محدودة، مع سقوط أمطار متفرقة امتدت من المناطق الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن موجة التقلبات الجوية ستتراجع تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الجوي سيبدأ خلال ساعات مع انحسار التأثيرات السحابية.

وأضاف أن سحبًا رعدية تشكلت في شمال الصعيد والصحراء الغربية، مما أدى إلى هطول أمطار متوسطة في بعض النقاط. وأشار إلى امتداد هذه السحب نحو الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، خاصة في الإسكندرية والضبعة ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، حيث شهدت هذه المناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، موضحًا أن الكميات لم تكن غزيرة بما يكفي لإحداث اضطرابات كبيرة.

وتابع شاهين أن كميات السحب انخفضت بشكل ملحوظ على معظم أنحاء الجمهورية، بما في ذلك القاهرة الكبرى.

وأكد أن فرص الأمطار ستظل خفيفة جدًا ومقتصرة على مناطق محدودة في السواحل الشمالية، متوقعًا دخول البلاد مرحلة استقرار نسبي خلال الساعات القادمة.

وأكد أن درجات الحرارة لا تزال ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، مع أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا.

وأشار إلى أن الحرارة على القاهرة تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية، مع برودة خفيفة في ساعات الليل المتأخرة، مشددًا على أن الأجواء الشتوية الباردة الحقيقية لم تبدأ بعد.

