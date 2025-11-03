الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
كتب- عمرو صالح:
06:03 م 03/11/2025
ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا أشارت فيه إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وقد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.
كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.
اقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025/2026