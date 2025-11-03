إعلان

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية

عمرو صالح

06:03 م 03/11/2025

ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا أشارت فيه إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وقد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية السحب الرعدية أمطار الطقس

