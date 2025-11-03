كتب- محمد أبو بكر:

تابع مئات الملايين من سكان العالم في القارات الخمس على الهواء، وسط أجواء من الانبهار والشغف والبهجة، حفل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وفود من نحو (80) دولة، المتحف المصري الكبير، وذلك من خلال البث المباشر الذي قامت به آلاف القنوات التليفزيونية وتطبيقات البث الرقمية، بينما تابعت أعداد أكبر من مواطني دول العالم، تسجيلات ولقطات وصوراً وأخباراً وتعليقات من حفل الافتتاح.

وبحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات، أكد الرصد الإعلامي الذي قامت به قطاعات الهيئة العامة للاستعلامات على مدى اليومين الماضيين، حيث صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة، أن متابعة ورصد القنوات التليفزيونية وتطبيقات البث الرقمي على وسائل التواصل، التي قامت بها الهيئة على مدار الساعة طوال اليومين الماضيين قد كشفت أن الأغلبية العظمى من قنوات التليفزيون ووسائل البث الرقمي بالصوت والصورة قد بثت فترات طويلة من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بما في ذلك القنوات الإخبارية والسياسية الرئيسية في العالم، فضلاً عن عشرات من وكالات الأنباء المصورة بكافة اللغات.

أشار رئيس "هيئة الاستعلامات"، إلى أن ما تم رصده من وسائل البث التليفزيوني والرقمي لم تقتصر على الدول التي شارك قادتها وممثلوها (79 دولة) في حفل الافتتاح، بل شمل عشرات الدول الأخرى ووسائل الإعلام العابرة للحدود والقارات، في واحدة من أوسع عمليات البث المباشر والمتابعة الفورية والسابقة واللاحقة على الحفل، لأي حدث ثقافي في العالم على مدى عشرات السنين.

أشار رئيس "هيئة الاستعلامات"، إلى إن بعض محطات التليفزيون الكبرى نقلت الحفل كاملاً مع ترجمته إلى اللغات الأجنبية بينما اكتفى بعضها ببث فترات تتراوح بين دقائق وساعة كاملة، مع تكرار بث أخبار ولقطات مصورة في الفقرات الإخبارية مع خلفيات عن كنوز الحضارة الفرعونية ومعلومات عن المتحف كجزء من نهضة شاملة تشهدها مصر لإعادة تشييد البنية التحتية بها في كل المجالات الخدمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.