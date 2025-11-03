16 محطة مرحلة أولى.. مصدر يكشف موعد افتتاح مونوريل شرق النيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية للأنفاق، الموعد المقترح لافتتاح مشروع مونوريل شرق النيل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إنه تم تقديم أكثر من مقترح بالمواعيد إلى الفريق كامل الوزير، وجميعها خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف المصدر، أن مواعيد الافتتاح المقترحة ترتبط بعدد من الأحداث المهمة في قطاع النقل خلال شهر نوفمبر، وفي مقدمتها معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025 والذي ينطلق يوم 9 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشار المصدر، إلى أن الأقرب لافتتاح المونوريل في المرحلة الأولى منه أن تكون يوم 9 نوفمبر بالتزامن مع بدء معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA".

وأوضح المصدر، أن خط مونوريل شرق النيل بالكامل يبلغ 22 محطة، في حين تتضمن المرحلة الأولى منه على 16 محطة، وهي التي سيتم افتتاحها.

