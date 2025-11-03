للمصريين والأجانب.. سعر تذكرة الجولات الإرشادية بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن سعر تذكرة الجولات الإرشادية للمصريين والأجانب بالمتحف المصري الكبير.

وأوضحت "الغرفة"، بحسب خطابها، أن ‎سعر تذكرة الجولات الإرشادية للمصريين والأجانب فى المتحف المصري الكبير، كما يلي:

‎سعر تذكرة الجولات الإرشادية للمصريين فى المتحف المصري الكبير:

‎- البالغ: سعر التذكرة 350 جنيها.

‎- الأطفال والطلاب وكبار السن: سعر التذكرة 175 جنيها.

سعر تذكرة الجولات الإرشادية للعرب والأجانب:

‎ - البالغون: سعر التذكرة 1950 جنيها.

‎ـ الأطفال والطلاب: سعر التذكرة 980 جنيها ‎

‎سعر تذكرة الجولات الإرشادية للعرب والأجانب المقيمين:

‎- البالغون: سعر التذكرة 980 جنيه

‎- الأطفال والطلاب: سعر التذكرة 500 جنيه.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميًا

كانت أوضحت "غرفة السياحة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير، هي:

التذاكر العادية للمصريين:‎

البالغين: سعر الذكرة 200 جنيه.

‎الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الأجانب:

‎البالغين: سعر التذكرة 1450 جنيها.

‎الأطفال: سعر التذكرة 730 جنيهات.

الطلاب: سعر التذكرة 730 جنيهات.

