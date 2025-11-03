أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن التحالف الانتخابي الحالي يختلف جوهريًا عن التحالفات السياسية التقليدية، مشيرًا إلى أنه "تحالف انتخابي وليس تحالفًا سياسيًا".

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "كل حزب في هذا التحالف له رؤيته وموقفه الخاص، ولم يتم عمل برنامج سياسي موحد".

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام أن هذا النوع من التحالفات يفتقد للأساس الأيديولوجي، موضحًا: "تاريخيًا، أي تحالف حزبي يدخل الانتخابات يكون تحالفًا سياسيًا على أفكار وأيديولوجيات سياسية موحدة، وهذا التحالف مختلف، فهو يهدف فقط لتنفيذ الدستور".

وأشار الجلاد إلى أن نظام القائمة المطلقة يضع الناخب أمام خيارات محدودة، متسائلًا: "كيف تنتخب 284 مرشحًا في قائمة واحدة؟ هذا النظام لا يتيح لك التحفظ على مرشح معين".

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن هذا النظام يختلف عن النظام النسبي الذي كان مطبقًا سابقًا.

وتساءل عن طبيعة الأغلبية البرلمانية التي سيشكلها هذا التحالف، مشيرًا إلى أن "مستقبل وطن سيكون هو المتحكم الفعلي في البرلمان".

وأضاف: "عندما تكون كل الأحزاب موالية، يختفي مفهوم المعارضة الحقيقية".

وأكد الجلاد أن البرلمان السابق شهد أداءً متميزًا، متسائلًا عن سبب تغيير غالبية النواب رغم هذا النجاح، "إذا كان الأداء جيدًا، فلماذا التغيير؟ هذا يطرح تساؤلات عن فلسفة التجديد النيابي".

وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى أن غياب البرنامج السياسي الموحد للتحالف يعني أن كل حزب سيعمل وفق أجندته الخاصة داخل البرلمان، مما قد يؤثر على تماسك العمل التشريعي والرقابي في الفصل البرلماني المقبل.