محلب: أديت دوري كرئيس للحكومة بإخلاص في مرحلة "مرتبكة جداً"

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، إنه أدى مهام منصبه كرئيس للحكومة بكل إخلاص خلال فترة وصفها بأنها كانت "مرتبكة جدًا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "عندما تُدعى لخدمة وطنك في وقت معين يجب أن تعمل بإخلاص"، مؤكدًا أن المناصب ليست دائمة ويجب على كل شخص أن يدرك هذه الحقيقة.

وأشار محلب إلى أن الحكومات السابقة قامت بوضع الأسس التي مكنت الحكومة الحالية من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أهمية التكامل بين أدوار جميع المسؤولين عبر المراحل المختلفة.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق: "أعمل كرئيس للحكومة لم أتوقف ليوم وكنت أشعر بسعادة، وكنت أؤمن أن المنصب مش هو اللي بيعمل البني آدم".

وأكد رئيس الوزراء الأسبق أنه لم يتخيل يوماًا أن يتولى منصب وزير أو رئيس للحكومة، معربًا عن فخره بتولي منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وأضاف أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الـ10 سنوات الماضية تثبت قدرة الشركات المصرية على المنافسة في أفريقيا وعلى المستوى العالمي.

وأشاد محلب بالكفاءة الهندسية المصرية، قائلاً: "نملك كفاءة هندسية تؤهلنا لبناء كباري في ألمانيا وأمريكا"، مستشهدًا بمشروع سد تنزانيا الذي تم تنفيذه بتكلفة 3.2 مليار دولار كمثال على تميز العمل الهندسي المصري الذي وصل إلى القمة.